Минфин нашел дополнительно 6 миллиардов на поддержку общин во время войны

Правительство приняло постановление, которой внесло изменения в порядки и условия предоставления образовательной субвенции и субвенции на поддержку лиц с особыми образовательными потребностями.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Решение принято для недопущения финансовых нарушений и поддержки общин Украины в условиях военного положения.

По информации Государственной казначейской службы, по состоянию на 01.01.2022 на счетах местных бюджетов было аккумулировано 5,6 млрд грн неиспользованных остатков средств образовательной субвенции, а субвенции на предоставление государственной поддержки лицам образовательными потребностями – 204 млн гривен.

В то же время, по состоянию на 01.02.2022 в местных бюджетах остатки образовательной субвенции уже составляли 7 млрд грн, а субвенции на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 213 млн гривен.

"Пока у нас в приоритете защита суверенитета Украины на фоне полномасштабного вторжения России. Поэтому почти 6 млрд грн остатков образовательной субвенции, которые были накоплены на счетах местных бюджетов по состоянию на 01.01.2022, могут быть использованы для защиты территориальной обороны, удовлетворения продовольственных нужд, эвакуации населения из опасных территорий в безопасные места и их обустройства", – заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Также на средства указанных образовательных субвенций можно оплачивать другие меры, направленные на поддержку гражданского населения в условиях военного положения.

Экономическая правда