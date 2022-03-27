"Газпром" продолжает транзит газа через Украину на максимальных уровнях

Загрузка российским "Газпромом" газотранспортной системы Украины 27 марта сохраняется на максимальном уровне долгосрочного контракта – 109 миллионов кубических метров в сутки.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на 27 марта составляет 109,6 млн куб. м, заявка на 26 марта была 109,5 млн куб. м.

На данный момент котировки на главном европейском хабе TTF составляют 1100 долларов за тысячу кубометров.

Газопровод "Ямал-Европа", который транспортирует газ через Беларусь и Польшу в Германию, с прошлой недели перешел в реверсный режим и до настоящего времени продолжает работать в этом направлении.

По мере наступления весны в Европе продолжает расти температура воздуха. На текущей неделе в среднем на 4 градуса теплее, чем на предыдущей.