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Правительство приравняло каски и бронежилеты к гуманитарной помощи

Суббота, 26 марта 2022, 23:21 - Дана Гордийчук

Кабинет Министров принял постановление, которым бронежилеты и каски приравнены к гуманитарной помощи.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, советник главы Укроборонпрома и эксминистр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как отметил Найем, теперь при их ввозе нужно заполнить только одну декларацию по ссылке.

Никаких других документов или разрешений не требуется. "Если коротко, везите бронежилеты и шлемы сколько угодно, всем, кого знаете и теперь уже без всяких препятствий", - комментирует замминистра.

Криклий отметил, что в субботу правительство также упростило ввоз таких позиций как пластины для бронежилетов, переносные радиостанции негражданского назначения, БПЛА и квадрокоптеры негражданского назначения, бинокли, оптические трубы и моноочки негражданского назначения, коллиматорные и оптические прицелы негражданского назначения, а также тепловизоры и приборы ночного видения.

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