Песков заявил, что в России олигархов нет – они все "честные обворованные бизнесмены"

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что на России нет олигархов, а западные санкции обворовывают "честных предпринимателей".

Об этом сообщает российское РБК.

"Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Smith & Wesson (производитель револьверов) грабили путешественников – вот что произошло", – сказал Песков.

Спикер Путина заявил, что "олигарх - это бизнесмен, доставшийся властям, а единственный олигарх, в последнее время доставшийся власти, это экспрезидент США Трамп".

"У нас, наверное, последним олигархом, который стремился к власти, был Ходорковский", - сказал Песков.

Справка: Михаил Ходорковский – российский бизнесмен, которого сейчас называют одним из главных оппонентов Путина. В 2005 году бизнесмена по политическим мотивам заключили в тюрьму на 10 лет, а имущество его нефтяной компании "ЮКОС" через аукцион присвоила государственная "Роснефть".