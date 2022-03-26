Украинцы вскоре смогут зафиксировать ущерб от оккупантов в Дії

Уничтоженый оккупантами ТЦ в Киеве getty images

Правительство одобрило постановление, которое позволит украинцам через Дію направить сообщение и зафиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Он отметил, что в субботу правительство приняло постановление о порядке сбора и учета информации о поврежденном и уничтоженном в результате боевых действий недвижимое имущество через портал и приложение Дія.

По словам главы правительства, через неделю после вступления постановления в силу каждый украинец, чей дом разрушила война, сможет через Дію направить сообщение и зафиксировать факт повреждений. Впоследствии благодаря этой информации у правительства будет возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно на восстановление.

"Мы все отстроим: каждый дом, каждую квартиру, каждую улицу каждого пострадавшего города. И этот процесс начинается уже сейчас – с сбора информации и фиксации убытков", – отметил Шмигаль.

Напоминаем:

В Украине также запустили проект "Россия заплатит", собирающий данные о разрушенных оккупантами объектах. Данные используются в международных судах против России для возмещения.