Байден об экономике РФ после санкций: "минус" половина ВВП

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Президент США Джо Байден заявил, что после введения санкций по странам Запада российская экономика сократится наполовину в ближайшие годы.

Об этом он заявил в своем выступлении в Варшаве.

"Из-за веса угрозы общий ответ Запада был таким быстрым и мощным", – заявил он. "Цена наказания – это единственное, что может вынудить Россию изменить свой курс".

Он перечислил меры, к которым прибегли США и союзники после начала Россией войны против Украины. В частности, блокирование российского центробанка от мировой финансовой системы и от военного фонда, который был спрятан по всему миру.

Байден также упомянул о нефтяном и газовом эмбарго и санкциях против 140 олигархов и их семей, которые заморозили их активы – яхты, люксовые апартаменты и виллы. Частный сектор, продолжил он, также действует, и более 400 компаний остановили свой бизнес в РФ.

"Как следствие - рубль превратился в хлам", - заявил Байден. Дословно: "Rouble almost immediately turned into rubble". В качестве примера он отметил, что теперь за один доллар можно приобрести 200 рублей.

Российская экономика упадет вдвое в ближайшие годы. Она была 11-й крупнейшей экономикой в мире до войны, а скоро не будет и в двадцатке мира", – резюмирует он. Все вместе, считает Байден, ослабит силу русской военной злости.

"Эта война уже стала стратегическим поражением для России", - подытожил президент Соединенных Штатов.