УЗ отправляет дополнительный бесплатный рейс из Львова в Чехию
Суббота, 26 марта 2022, 19:26 -
Укрзализныця вместе с чешской железной дорогой назначает дополнительный эвакуационный рейс в Чехию, проезд бесплатный.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Поезд №911 Мостиска ІІ – Богумин будет отправляться со станции Мостиска 27 марта в 15:15 и прибывать в Богумин в 21:26.
Добраться до станции Мостиска можно электричкой из Львова. Самый удобный рейс, пишет УЗ, отправляется в 9:02, и прибывает на ст. Мостиска ІІ в 11:03.
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