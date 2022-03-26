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УЗ отправляет дополнительный бесплатный рейс из Львова в Чехию

Суббота, 26 марта 2022, 19:26 - Дана Гордийчук

Укрзализныця вместе с чешской железной дорогой назначает дополнительный эвакуационный рейс в Чехию, проезд бесплатный.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Поезд №911 Мостиска ІІ – Богумин будет отправляться со станции Мостиска 27 марта в 15:15 и прибывать в Богумин в 21:26.

Добраться до станции Мостиска можно электричкой из Львова. Самый удобный рейс, пишет УЗ, отправляется в 9:02, и прибывает на ст. Мостиска ІІ в 11:03.

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Укрзализныця Чехия
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