УЗ отправляет дополнительный бесплатный рейс из Львова в Чехию

Укрзализныця вместе с чешской железной дорогой назначает дополнительный эвакуационный рейс в Чехию, проезд бесплатный.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Поезд №911 Мостиска ІІ – Богумин будет отправляться со станции Мостиска 27 марта в 15:15 и прибывать в Богумин в 21:26.

Добраться до станции Мостиска можно электричкой из Львова. Самый удобный рейс, пишет УЗ, отправляется в 9:02, и прибывает на ст. Мостиска ІІ в 11:03.