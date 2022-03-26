США угрожают санкциям лицам, помогающим РФ обойти наказание

Соединенные Штаты угрожают санкциями тем физическим и юридическим лицам, которые способствуют избеганию Россией санкций стран Запада.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на Джейка Салливана, советника США по национальной безопасности.

Он заявил, что Вашингтон готов расширить свою сеть экономических и финансовых санкций по всему миру, включив в нее "вторичные" санкции.

"У нас есть ряд инструментов, чтобы обеспечить выполнение наложенных ограничений, и одним из них является внесение в санкционные списки физических или юридических лиц в посторонних юрисдикциях, не соблюдающих санкции США или предпринимающих систематические усилия, чтобы ослабить или избежать их", – сказал Салливан.

Он добавил: "Мы готовы использовать их, если будет необходимо".

США и их союзники все больше озабочены тем, что Россия попытается обойти финансовую изоляцию, наложенную Западом, найдя альтернативные источники иностранной валюты и деловых соглашений, чтобы поддержать свою экономику и рубль.

В то же время между США и ЕС ведутся дискуссии о том, как обращаться с позицией Китая по поводу войны РФ против Украины. Некоторые опасаются, что Пекин может помочь России как в военном, так и экономическом плане, в том числе как черный ход для уклонения от санкций.

Соединенные Штаты предупредили Пекин, что они столкнутся с "последствиями", если помогут России, но не уточнили, какие меры предпримут. Лидеры США и Европы пытаются скоординировать свой подход к Пекину в преддверии саммита ЕС-Китай в начале апреля.