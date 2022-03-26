Треть миллиона украинцев остается без газа

В течение пятницы газоснабжения было восстановлено более 6 тысяч украинских потребителей, но без доступа к нему остается 330 тысяч украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Что касается электроснабжения, за прошедшие сутки его возобновили более 35,3 тысяч потребителей. В частности, в Киевской области (14,4 тысячи), в Харьковской (5,5 тысячи), в Сумской (5 тысячам), в Николаевской (4 тысячи), в Житомирской (2 тысячи), в Херсонской (2 тысячи), в Донецкой (1,4 тысячи) и в Запорожской (1 тысячи).

В некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений.

На субботу, 26 марта, оставались обесточенными более 1327 населенных пунктов, в общей сложности более 863 тысяч потребителей.