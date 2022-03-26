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Зеленский считает, что Катар может помочь стабилизировать энергетическую ситуацию в Европе

Суббота, 26 марта 2022, 12:09 - Илья Колдомасов

Президент Владимир Зеленский заявил, что Катар может внести свой вклад в стабилизацию энергетической ситуации в Европе на фоне войны России против Украины.

Об этом он заявил на форуме в столице Катара Дохе.

По его словам, когда страны Европы откажутся от закупок российской нефти и газа – это только вопрос времени.

"Ответственные государства, в частности, государство Катар, – это надежные и солидные поставщики энергоресурсов. И могут внести свой вклад в стабилизацию ситуации в Европе. Могут сделать очень многое, чтобы справедливость была восстановлена", — заявил президент.

Напоминаем:

Германия и Катар согласовали долгосрочное партнерство в сфере энергетики.

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энергетика
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