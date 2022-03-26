Производители судовых двигателей разрывают связи с Россией

Финская компания Wartsila, ведущий производитель судовых двигателей, приостановила бизнес с Россией, в том числе обучение работе с оборудованием, а немецкая MAN Energy Solutions пересматривает контракты, усиливая торговое давление на Москву.

Об этом пишет reuters.

Так, Wartsila приостановил все поставки и продажи в Россию и Беларусь и примет меры, чтобы "следовать санкционным рамкам Европейского Союза по мере их развития".

"В связи с этим прекращено обучение по использованию наших двигателей и корабельных технологий для российских юридических лиц, вне зависимости от национальности физических лиц", — говорится в сообщении.

Два источника в судоходных компаниях сообщили, что MAN Energy Solutions также приостановила обучение использованию своего оборудования в России.

Представитель компании заявил, что она "на 100% соблюдает введенные санкции".

В отдельном заявлении MAN Energy Solutions говорится, что все существующие контракты и заказы, связанные с Россией, "должны рассматриваться в каждом конкретном случае".

Источники в судоходной отрасли отметили reuters, что учитывая сложности мировой морской торговли, пока неясно, как российские компании смогут работать в условиях отказа от нескольких услуг.