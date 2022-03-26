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ING Bank откажется от всех новых бизнес-контактов с российскими или белорусскими компаниями

Суббота, 26 марта 2022, 09:00

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Bank приняла решение отказаться от каких-либо новых бизнес-контактов с любыми российскими или белорусскими компаниями по всему миру.

Об этом сообщил НБУ.

По их сообщению, нидерландское финучреждение уведомило об этом соответствующим письмо в ответ на обращение Национального банка.

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Экономическая правда
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