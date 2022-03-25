Правительство проплатило авансом апрельские пенсии
Правительство приступило к выплате пенсий за апрель, первыми их получат пенсионеры Черниговской и Луганской областей.
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в ходе обращения в пятницу.
Он отметил, что Пенсионный фонд уже перечислил Сбербанку всю сумму пенсий для Черниговской и Луганской областей. Эти средства люди получат на карточки уже в субботу, а Укрпочта развозит наличные.
"Завтра-после завтра выплаты будут продолжаться и в других областях Восточной и Центральной части Украины, и на днях охватит все государство", - добавил Зеленский.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, такой шаг необходим для обеспечения своевременной выплаты пенсий на территориях, где ведутся активные боевые действия. В течение 25-27 марта авансом будет произведен начисление и выплата пенсий в 6 областях на общую сумму 8,8 млрд гривень.
"Сегодня была профинансирована выплата пенсий в Луганской и Черниговской областях. Средства уже перечислены в банки. Завтра авансом средства на выплату пенсий будут направлены в Сумскую, Херсонскую и Николаевскую области. Послезавтра – в Киевскую", – объяснил он.
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