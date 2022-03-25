Все разделы
Укр / Рус

Правительство проплатило авансом апрельские пенсии

Пятница, 25 марта 2022, 23:33 - Дана Гордийчук
 
getty images

Правительство приступило к выплате пенсий за апрель, первыми их получат пенсионеры Черниговской и Луганской областей.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в ходе обращения в пятницу.

Он отметил, что Пенсионный фонд уже перечислил Сбербанку всю сумму пенсий для Черниговской и Луганской областей. Эти средства люди получат на карточки уже в субботу, а Укрпочта развозит наличные.

"Завтра-после завтра выплаты будут продолжаться и в других областях Восточной и Центральной части Украины, и на днях охватит все государство", - добавил Зеленский.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, такой шаг необходим для обеспечения своевременной выплаты пенсий на территориях, где ведутся активные боевые действия. В течение 25-27 марта авансом будет произведен начисление и выплата пенсий в 6 областях на общую сумму 8,8 млрд гривень.

"Сегодня была профинансирована выплата пенсий в Луганской и Черниговской областях. Средства уже перечислены в банки. Завтра авансом средства на выплату пенсий будут направлены в Сумскую, Херсонскую и Николаевскую области. Послезавтра – в Киевскую", – объяснил он.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

пенсии правительство
powered by lun.ua
Материалы по теме
Пенсионный фонд направил банкам и Укрпочте 38 миллиардов для выплат пенсий 13 марта 2022, 09:29
Правительство повысило пенсии военным в среднем на 800 гривень 11 марта 2022, 13:47
Украинцы, у которых РФ забрала возможность работать, получат по 6500 гривен без любых условий 3 марта 2022, 11:22
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте