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Российская авиакомпания сокращает количество самолетов Boeing

Пятница, 25 марта 2022, 22:35

Российская авиакомпания "Победа" сокращает парк самолетов с 41 до 25 самолетов Boeing, это связано с нехваткой запчастей.

Об этом пишет Коммерсант.

"Для сохранения безопасности полетов и ради нашего общего будущего сократим флот до 25 самолетов. Остальные самолеты до конца года летать не будут, чтобы накопленного запаса запчастей нам хватило до момента восстановления утраченных логистических цепочек",— говорится в письме компании. 

Там заявили, что они разработали план оптимизации всех операционных процессов в компании для сохранения эффективности производственной деятельности.

Издание пишет, что до конца февраля монофлот "Победы" насчитывал 44 Boeing 737-800, три из них были арестованы в зарубежных аэропортах по требованию лизингодателя.

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