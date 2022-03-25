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В Украине построят временное жилье для переселенцев

Пятница, 25 марта 2022, 22:20 - Дана Гордийчук

Правительство и областные администрации работают над тем, чтобы построить временное жилье для переселенных из зон активных боевых действий украинцев.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в своем обращении в пятницу.

"Чиновники готовят новую поддержку для переселенцев из районов боевых действий. Областные администрации получили задачу как можно быстрее выделить землю для строительства временного жилья для перемещенных лиц", – рассказал президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что речь идет именно о временном жилье.

"После того, как мы установим мир, мы начнем немедленное масштабное восстановление нашего государства. Но сейчас людям нужен временный дом, и лучше он будет в Украине, чем где-то за границей", – резюмировал президент и добавил, что детали впоследствии представит премьер-министр Денис Шмигаль.

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жилье война
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