Приложения подсанкционных банков РФ пропали из App Store и Play Market
Пятница, 25 марта 2022, 20:37 -
Мобильные приложения попавших под наиболее жесткие санкции банков – ВТБ, Промсвязьбанка, Совкомбанка, ФК Открытие, Новикомбанка пропали из магазинов мобильных приложений App Store и Play Market.
Об этом пишут Ведомости.
Издание сообщает, что клиентам доступны ранее установленные приложения, заверяют представители банков. А указанные банки, размещают инструкции по тому, какими способами можно устанавливать приложения.
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