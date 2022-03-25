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Приложения подсанкционных банков РФ пропали из App Store и Play Market

Пятница, 25 марта 2022, 20:37 - Илья Колдомасов

Мобильные приложения попавших под наиболее жесткие санкции банков – ВТБ, Промсвязьбанка, Совкомбанка, ФК Открытие, Новикомбанка пропали из магазинов мобильных приложений App Store и Play Market.

Об этом пишут Ведомости.

Издание сообщает, что клиентам доступны ранее установленные приложения, заверяют представители банков. А указанные банки, размещают инструкции по тому, какими способами можно устанавливать приложения.

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санкции банки
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