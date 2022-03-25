Россия откажется от строительства скоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом

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Правительство Российской Федерации намерено отказаться от финансирования за счет средств Фонда национального благосостояния проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на двух близких к кабмину источников и федерального чиновника.

Проект ВСМ был в силе еще в конце прошлого года, на него было зарезервировано почти 500 млрд рублей в ФНБ, но сейчас планы его фондирования сняты, говорят собеседники издания.

По их словам, финансовая модель проекта утратила актуальность из-за подорожания импорта, снижения платежеспособного спроса, ухудшения прогнозов по перевозкам.

Еще одной причиной возможного отказа от финансирования проекта ВСМ из ФНБ стало снижение технологических возможностей из-за санкционных ограничений на импорт.

Кроме того, немецкий концерн Siemens – производитель "Сапсанов" (основной бренд поездов на магистрали Москва - Санкт-Петербург) – уведомил РЖД о приостановке контракта на поставку машин.

Минтранс в середине декабря оценивал стоимость строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург в 1,39 трлн рублей. В РЖД намеревались закончить строительство в 2027 году.