Канада будет "качать" больше нефти для замены российской

Канада до конца года увеличит экспорт нефти и газа на 7%, чтобы перекрыть дефицит на мировом рынке, возникший вследствие ограничения импорта российских энергоресурсов.

Об этом заявили в министерстве природных ресурсов Канады, передает издание Newswire.

"Реагируя на запросы от союзников о помощи в преодолении дефицита, вызванного войной в Украине, канадская промышленность способна постепенно увеличить экспорт газа и нефти в 2022 году на 300 тысяч баррелей в сутки. Цель – заменить российскую нефть и газ, не увеличивая глобальных вредных выбросов", – сообщили в министерстве.

Министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада идет на этот шаг по просьбе европейских партнеров.

"Они говорят нам, что нуждаются в нашей помощи в отказе от российской нефти и газа в краткосрочной перспективе, одновременно ускоряя переход к другим источникам энергии на континенте. Канада имеет уникальную возможность помочь с обеими задачами.

Мы продолжим сотрудничать с нашими международными партнерами над поддержкой международных энергетических рынков и ускорением перехода к другим источникам энергии", – сказал Уилкинсон.