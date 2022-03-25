Tiffany не будет покупать алмазы, добытые в РФ

Ювелирная компания Tiffany перестанет покупать новые алмазы, добытые в РФ, на фоне давления на компанию с требованием убрать российскую продукцию из цепей поставок.

Об этом пишет Bloomberg.

Ограничения Tiffany подобны тем, которые ввела в начале месяца Signet Jewelers.

"Запреты компаний распространяются только на недавно добытые драгоценные камни, а это значит, что российские бриллианты все еще будут доступны в их магазинах как минимум несколько месяцев, поскольку сети продают ювелирные изделия, которые они имели до начала войны России с Украиной", - добавляет агентство.

В своем заявлении Tiffany отметила, что еее запрет распространяется на алмазы, добываемые в России по состоянию на 21 марта. Компания не объяснила, почему она выбрала именно эту дату для прекращения покупок.

Tiffany заявила, что приостановила поставки алмазов из России, которые индивидуально зарегистрированы и имеют вес 0,18 карата и выше.

"Что касается меньших по весу камней, которые труднее отследить, Tiffany поручила своим поставщикам прекратить покупать российские необработанные камни от имени компании и разделять российские и нероссийские так называемые бриллианты ближнего боя", - добавляет агентство.

Экономическая правда