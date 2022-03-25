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США ослабят таможенные ограничения против Китая на сотни товаров

Пятница, 25 марта 2022, 17:59 - Дана Гордийчук
 
unsplash

Администрация Байдена позволит более 350 китайским товарам обойти высокие импортные пошлины, введенные экс-президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на Торговый офис США.

В свое время Трамп ввел против Китая пошлины на товары стоимостью 360 миллиардов долларов в разгар торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Из-за давления со стороны бизнеса администрация Трампа позволила определенным продуктам избежать пошлин до 2020 года.

Торговый офис США заявил, что возобновит некоторые тарифные исключения, срок действия которых истек в конце 2020 года, но которые отказался восстанавливать тогдашний президент США Дональд Трамп.

Такое решение позволит некоторым компаниям избегать чрезмерных налогов на китайскую продукцию, которую нельзя импортировать в другое место. Речь идет о 352 из 549 одобренных исключениях, которые будут действовать до конца 2022 года.

Администрация Байдена испытала давление со стороны законодателей и бизнес-сообщества по восстановлению исключений из таможенных барьеров. Бизнес утверждал, что тарифы наносят ущерб компаниям и потребителям и ставят США в неконкурентное положение.

Напоминаем:

В Соединенных Штатах вступило в силу анонсированное Дональдом Трампом 5 мая 2019 года повышение ставок ввозной пошлины для некоторых групп китайских товаров.

В январе 2020 года США и Китай заключили соглашение, которым "поставили на паузу" почти двухлетний торговый конфликт.

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