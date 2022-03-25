Ведущий производитель сантехники Geberit прекращает работу в РФ
Швейцарский производитель сантехники Geberit прекращает любую предпринимательскую деятельность в России.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Исполнительный совет Geberit принял решение немедленно прекратить любую предпринимательскую деятельность в России", – заявили в Geberit.
Geberit. продолжит платить зарплаты 70 сотрудникам российской сбытовой компании.
"Дальнейшее развитие событий будет внимательно отслеживаться, а решения по российскому бизнесу будут пересматриваться на постоянной основе", - добавили в компании.
Группа Geberit, работающая по всему миру, является европейским лидером в сфере санитарно-гигиенических изделий.
Экономическая правда
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