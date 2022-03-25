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Укр / Рус

Ведущий производитель сантехники Geberit прекращает работу в РФ

Пятница, 25 марта 2022, 17:13

Швейцарский производитель сантехники Geberit прекращает любую предпринимательскую деятельность в России.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Исполнительный совет Geberit принял решение немедленно прекратить любую предпринимательскую деятельность в России", – заявили в Geberit.

Geberit. продолжит платить зарплаты 70 сотрудникам российской сбытовой компании.

"Дальнейшее развитие событий будет внимательно отслеживаться, а решения по российскому бизнесу будут пересматриваться на постоянной основе", - добавили в компании.

Группа Geberit, работающая по всему миру, является европейским лидером в сфере санитарно-гигиенических изделий.

Экономическая правда

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