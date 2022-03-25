СМИ: китайская компания приостанавливает инвестиции в РФ, им так посоветовало правительство

Китайская Sinopec, прислушавшись к призыву правительства об осторожности в связи с ужесточением санкций, приостановила переговоры о крупных инвестициях в российский газохимический завод и предприятие по сбыту российского газа в Китае.

Об этом сообщили источники Reuters.

Отмечается, что инвестиции планировались на уровне в полмиллиарда долларов.

Издание пишет, что несмотря на то, что Пекин неоднократно заявлял о несогласии с санкциями, настаивая на том, что он будет поддерживать нормальный экономический и торговый оборот с Россией, за кулисами правительство требует от компаний осторожности с инвестициями в РФ.

"С момента вторжения России три китайских государственных энергетических гиганта оценивают влияние санкций на свои многомиллиардные долларовых инвестиций в России", - передает издание сообщение своих источников.