СМИ: китайская компания приостанавливает инвестиции в РФ, им так посоветовало правительство
Китайская Sinopec, прислушавшись к призыву правительства об осторожности в связи с ужесточением санкций, приостановила переговоры о крупных инвестициях в российский газохимический завод и предприятие по сбыту российского газа в Китае.
Об этом сообщили источники Reuters.
Отмечается, что инвестиции планировались на уровне в полмиллиарда долларов.
Издание пишет, что несмотря на то, что Пекин неоднократно заявлял о несогласии с санкциями, настаивая на том, что он будет поддерживать нормальный экономический и торговый оборот с Россией, за кулисами правительство требует от компаний осторожности с инвестициями в РФ.
"С момента вторжения России три китайских государственных энергетических гиганта оценивают влияние санкций на свои многомиллиардные долларовых инвестиций в России", - передает издание сообщение своих источников.
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