Российских инвесторов отрезают от выплат по иностранным бондам и акциям

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Уже две клиринговые системы заблокировали счета Национального расчетного депозитария РФ, что на практике означает, что российские инвесторы не смогут получить выплаты по иностранному долгу.

Об этом сообщает российский Forbes, нацдепозитарий РФ.

Второй о блокировании счета российского Нацдепозитария сообщил иностранный депозитарий Clearstream Banking. Решение о возобновлении сделок по счету будет приниматься после рассмотрения документов и сведений о депозитарии компетентными органами Люксембурга.

Таким образом, операции в Clearstream не выполняются в связи с блокировкой счета, равно как и проведение выплат. Ранее были приостановлены операции с ценными бумагами в системе Euroclear до получения разъяснений от регуляторов.

Расчеты с ценными бумагами Euroclear также заблокировал, следовательно, проведение выплат доходов, поступающих на счет НРД в Euroclear, не происходит. Euroclear ограничил сделки по счету НРД еще 18 марта в связи с санкциями Евросоюза против России в ответ на развязывание войны против Украины.

Приостановка работы Clearstream и Euroclear означает, что российские инвесторы с еврооблигациями и иностранными акциями не смогут получать платежи по телу долга, купонам и дивидендам, идущим через эти системы.







