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Украина за сутки получила рекордный объем гумпомощи

Пятница, 25 марта 2022, 15:59

За минувшие сутки, 24 марта, Украина получила рекордный объем гуманитарной помощи – более 10 тысяч тонн.

Об этом сообщает Гостаможслужба.

"Благодаря поддержке стран-партнеров, волонтеров, общественных организаций украинцы каждый день получают тысячи тонн самого необходимого. Защитникам направляются лекарственные средства, товары военного назначения, генераторы, дизельное топливо, транспортные средства и т.д.

Общий объем ввозимой и оформленной таможенниками в течение 24 марта помощи - почти 10,3 тыс тонн, в том числе 274 транспортных средства и 3,5 тыс тонн дизельного горючего", - говорится в сообщении.

За все время полномасштабного вторжения оккупантов на территорию Украины оформлено уже 138 тыс. тонн гуманитарной помощи и более 3000 транспортных средств.

В таможне напомнили, что правительство приняло ряд упрощений, чтобы процедура таможенного оформления гуманитарной помощи была максимально быстрой и эффективной. Следовательно, помощь, которая направляется из-за границы в кратчайшие сроки, попадает в военные, внутренне перемещенные лица и другие граждане, которые в этом нуждаются.

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таможня
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