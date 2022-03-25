Украина за сутки получила рекордный объем гумпомощи
За минувшие сутки, 24 марта, Украина получила рекордный объем гуманитарной помощи – более 10 тысяч тонн.
Об этом сообщает Гостаможслужба.
"Благодаря поддержке стран-партнеров, волонтеров, общественных организаций украинцы каждый день получают тысячи тонн самого необходимого. Защитникам направляются лекарственные средства, товары военного назначения, генераторы, дизельное топливо, транспортные средства и т.д.
Общий объем ввозимой и оформленной таможенниками в течение 24 марта помощи - почти 10,3 тыс тонн, в том числе 274 транспортных средства и 3,5 тыс тонн дизельного горючего", - говорится в сообщении.
За все время полномасштабного вторжения оккупантов на территорию Украины оформлено уже 138 тыс. тонн гуманитарной помощи и более 3000 транспортных средств.
В таможне напомнили, что правительство приняло ряд упрощений, чтобы процедура таможенного оформления гуманитарной помощи была максимально быстрой и эффективной. Следовательно, помощь, которая направляется из-за границы в кратчайшие сроки, попадает в военные, внутренне перемещенные лица и другие граждане, которые в этом нуждаются.
Экономическая правда
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