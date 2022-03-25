Яхта Мордашова после санкций возвращается домой во Владивосток

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Яхта подсанкционного олигарха Алексея Мордашова возвращается из Сейшела обратно в Россию во Владивосток.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что по меньшей мере 9 яхт, принадлежащих российским бизнесменам, между днем вторжения России в Украину 24 февраля и 11 марта, когда США объявили новый пакет санкций против семей олигархов, перестали транслировать свою локацию (AIS), как требуют международные морские правила. Лишь несколько из этих судов принадлежат не подсанкционным олигархам

Впоследствии яхты появились на карте снова, но в водах, далеких от вод стран, вводящих санкции.

Среди этих яхт была и одна из крупнейших яхт мира Nord, которая принадлежит подсанкционному олигарху Алексею Мордашову (владелец "Северстали"). Она покинула Сейшельские острова 12 марта, ненадолго остановилась в Шри-Ланке и прибыла в Сингапурский пролив 22 марта. Согласно ее локации, судно следует во Владивосток и прибудет туда 29 марта, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg.

Судно Nord длиной 142 метра и стоимостью 500 миллионов долларов имеет две вертолетные площадки, кинотеатр и 20 VIP-кают.

Другие яхты, связанные с Россией, отключают свою локацию, покидают европейские курортные города и плывут в сторону Ближнего Востока, где они будут привлекать меньше внимания. Там в последний раз видели большинство судов: по меньшей мере восемь кораблей в последний раз видели близ Объединенных Арабских Эмиратов, Омана или Саудовской Аравии.

Где в последний раз видели русские мегаяхты. Белым цветом – Nord Bloomberg

Мега-яхты, принадлежащие россиянам, составляют 10% мирового флота, сообщает Superyacht Group. Мордашов, стальной миллиардер и третий богатейший человек России, зимой припарковал Nord на Мальдивах и Сейшельских островах.