20% компаний в России сократили или отправили в простой сотрудников

Каждая пятая российская компания сократила или отправила в простой сотрудников на фоне кризиса, начавшегося в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом со ссылкой на результаты опроса "Актион Бухгалтерия" пишет Forbes.

Около 11% из них уволили или отправили в простой менее 10% штата, 6,3% компаний – от 10% до 30% своих работников, 2,8% – от 50% до 100% штата.

Более трети респондентов (37,5%) сообщили, что на протяжении последнего месяца теряют выручку и клиентов, 19% – теряют поставщиков.

У 31,2% опрошенных компаний выручка с конца февраля упала незначительно – не более чем на 10–25% от показателей предыдущих месяцев. Около 29% констатировали снижение выручки на 25–50%. У 13,7% компаний выручка упала более чем на 50%, а 3,5% опрошенных заявили, что вовсе приостановили работу.

Чтобы сохранить бизнес, 17,5% компаний вынужденно сокращают расходы, 6,7% — меняют логистику.