Российский олигарх Авен: Разрушено все, что мы строили 30 лет

Financial Times

Российский бизнесмен Петр Авен после введения против него санкций ЕС и Великобритании, заявил, что ему не хватит средств оплачивать базовые счета.

Об этом он рассказал изданию Financial Times.

"Смогу ли я позволить себе [оплачивать] уборщицу или водителя? Я сам не вожу машину... Возможно, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выживать", – сказал Авен, который сейчас находится в Лондоне.

Ему принадлежит двухуровневая квартира в престижном районе Сент-Джеймс, а также особняк в пригороде. Его права владения недвижимостью были заморожены, как и банковские счета и другие активы в рамках санкций.

По данным газеты, в течение 20 дней Авена могут выслать из Великобритании (у него есть латвийское и российское гражданства, а также действующая американская виза), однако он хочет остаться в стране.

"Если я уеду [из Великобритании], у меня уже не будет возможности вернуться", – пояснил он.

"Моя жизнь изменилась за одну ночь. Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено. И мы как-то должны начать новую жизнь", – сказал Авен.

На фоне санкций Авен вышел из состава совета директоров Альфа-банка, а также из состава совета директоров благотворительной организации Genesis Philanthropy Group.

Он и Михаил Фридман, который является совладельцем инвесткомпании LetterOne и "Альфа-Групп" и тоже попал под санкции, пообещали оспорить ограничения. Бизнесмены посчитали санкции необоснованными и способными нанести "неоправданный ущерб" сотрудникам, клиентам, партнерам и бизнесу.

В разговоре с Financial Times Авен отверг обвинения в том, что он "близок к Путину". Он пояснил, что ведение бизнеса в России предполагает контакты с президентом.

"Это очень странно – оказаться под санкциями, потому что ты встречался с президентом. Мы стараемся быть абсолютно вне политики. Во время встреч с Путиным я представлял "Альфа-Групп", но совершенно не себя лично", – пояснил бизнесмен.

В середине марта Михаил Фридман заявлял, что авторы санкций не понимают, "как на самом деле работает власть в России". Он пояснил, что если цель ЕС заключается в том, чтобы заставить бизнесменов повлиять на президента России, с тем чтобы он прекратил войну в Украине, то сделать это невозможно.

Бизнесмен также рассказал, что после введения санкций его банковская карта оказалась заблокирована, а ему необходимо было запрашивать у британских властей разрешение на трату денег.

Фридман назвал себя "пленником" и отметил, что не понимает, как жить дальше. При этом он признал, что его проблемы – "на самом деле ничто" по сравнению с войной в Украине.