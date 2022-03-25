Самолеты "Ан" в России могут сломаться через 5 месяцев

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Российские авиакомпании, эксплуатирующие региональные самолеты Ан-24 и Ан-26, пожаловались властям на проблемы с ремонтом турбовинтовых двигателей из-за закрытия Ростовского завода гражданской авиации №412.

Об этом сообщает РБК.

"Это означает, что все воздушные суда типа Ан-24 и Ан-26, имеющиеся в авиакомпаниях России, максимум через пять-шесть месяцев остановятся", — предупредил гендиректор авиакомпании "ИрАэро" Юрий Лапин в письме властям.

Ростовский завод прекратит ремонтировать моторы для Ан-24 и Ан-26 31 марта, сказал источник на предприятии. По его словам, эта информация доведена до всех авиакомпаний, летающих на Ан-24 и Ан-26.

Каждый Ан-24/26 оснащен двумя турбовинтовыми двигателями АИ-24 украинского производства. Ростовский завод ежегодно ремонтировал около 60 двигателей, сообщил собеседник РБК.

Закрытие производства он объясняет решением собственника, группы "Агроком" Ивана Саввиди, и прекращением работы в 2017 году старого гражданского аэропорта в Ростове, из-за чего завод прекратил принимать самолеты для ремонта.

Самолеты Ан-24/26, рассчитанные на перевозку грузов и пассажиров (до 52 человек), производились до середины 1980-х годов.

"Несмотря на значительный возраст этих самолетов, они сохраняются в эксплуатации в регионах, на сети с грунтовыми взлетно-посадочными полосами и в районах с низким уровнем платежеспособного спроса на авиаперевозки", — отметил в середине марта Нерадько на расширенной коллегии Росавиации.

По его словам, их замена на более современные самолеты неэффективна или невозможна.

В России используются 100 самолетов Ан-24/26, из них 87 эксплуатируют 12 коммерческих авиакомпаний из десяти регионов. Среди них Якутия, Коми, Камчатка, Чукотка, Магаданская и Иркутская области, Хабаровский край и др.

В регионах, где летают указанные самолеты, нет ни железных дорог, ни обычных асфальтированных дорог.

Косвенное подтверждение незаменимости этих самолетов — продление сроков их службы с 50 до 60 лет (для Ан-24) и с 40 до 50 лет (для Ан-26), причем обсуждается дальнейшее продление, заметил исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.