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Укр / Рус

Deutsche Telekom прекращает разработку программного обеспечения в РФ

Пятница, 25 марта 2022, 12:06

Немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom прекращает разработку программного обеспечения в РФ.

Об этом говорится в заявлении компании от 24 марта.

"С начала российской захватнической войны против Украины Deutsche Telekom работает над прекращением своей деятельности по развитию в России – как было объявлено на нашей ежегодной пресс-конференции 24 февраля", – заявили в компании.

"Deutsche Telekom не управляет никакими сетями в России. У нас нет деловых отношений с компаниями в России. Однако у нас есть команда разработчиков программного обеспечения, преимущественно в Санкт-Петербурге, предоставляющих услуги клиентам за пределами России.

В последние недели мы предоставили этим работникам возможность работать за пределами России. Многие сотрудники воспользовались этой возможностью и покинули страну", - добавили в Deutsche Telekom.

"Мы также обеспечили лучшую поддержку наших международных клиентов без российского сайта. На основании вышеизложенного мы закрываем свою деятельность в России", - говорится в заявлении.

Перед этим Deutsche Telekom объявил, что пожертвует миллион евро Немецкому Красному Кресту на гуманитарные усилия в Украине.

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