Украина призывает ЕС оборвать транспортное сообщение с РФ и Беларусью
Министерство инфраструктуры направило официальное обращение в Европейскую комиссию с призывом полностью заблокировать транспортное сообщение с Россией и Беларусью.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Ведомство объясняет, что несмотря на введенные санкции, российский бизнес находит обходные пути и продолжает совершать операции в других странах. Это значит, что наложенные ограничения не достигают своей цели.
Следовательно, Мининфраструктуры предлагает ЕС полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с Россией и Беларусью, заблокировать возможность перевозки грузов и людей в эти страны через территорию Евросоюза и через его границы, а также запретить предоставление таможенных услуг по товарам, доставляемым в эти страны.
"В частности, указанные меры необходимы для остановки поставок в страну-агрессор товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военных нужд", - пишет ведомство.
Напоминаем:
Министерство инфраструктуры просит Евросоюз принять два системных решения, которые заблокируют торговлю с Россией.
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