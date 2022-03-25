На спецсчете НБУ для армии осталось всего 20 миллионов

На специальном счете, который Нацбанк открыл для нужд армии, на 25 марта осталось 21 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Национальный банк перевел на нужды военных почти 13 млрд грн, больше всего – для Министерства обороны (9,4 млрд грн). Также 1,6 млрд грн получила Национальная полиция, 980 млн грн – Государственная пограничная служба, 950 млн грн – Национальная гвардия.

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 13 млрд. грн. в эквиваленте. В частности, около 3,8 млрд. грн. в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте. Денежные средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества – из США, Великобритании, Германии, Швеции, Польши, Финляндии, Франции, Австралии, Чехии и других стран мира.

Относительно счета для гуманитарных нужд, который открыл НБУ для Министерства социальной политики, на нем осталось более 307 млн грн. Из них 156 млн. грн. в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.