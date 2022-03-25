Фармкомпания Gilead приостанавливает все неосновные бизнес-операции в РФ

Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences приостановила все неосновные бизнес операции в РФ, а также новые клинические испытания в России.

Об этом говорится в заявлении гендиректора компании Дэниела О'Дея.

"В последние недели конфликта в Украине Gilead сосредотачивалась на защите наших сотрудников в регионе и обеспечении того, чтобы люди, которые полагаются на наши лекарства, могли их получать.

В войне, где страдает слишком много невинных людей, мы твердо считаем, что ни один человек не должен обходиться без лекарства, которое может спасти им жизнь", - сказал глава компании.

"Наши команды работают вместе с партнерами по распространению, а также с гуманитарными и неправительственными организациями, чтобы предоставить наше лекарство людям, которые в этом нуждаются", - добавили в Gilead.

Для поддержки гуманитарных усилий в Украине Фонд Gilead пожертвовал 3 миллиона долларов, программа пожертвований сотрудников Gilead на сегодняшний день собрала 700 000 долларов.

"Хотя мы остаемся преданными делу облегчения доступа пациентов к нашим спасительным лекарствам в России, все неважные бизнес-операции в стране были приостановлены. Любая прибыль, полученная от продажи лекарства, будет передана на гуманитарные мероприятия для Украины.

Запуск новых клинических испытаний в России и Украине приостановлен", - подчеркнули в компании.

Экономическая правда