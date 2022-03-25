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"АвтоВАЗ" переведет всех сотрудников на четырехдневную рабочую неделю

Пятница, 25 марта 2022, 09:59

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня - это распространяется на всех работников компании.

Об этом говорится в заявлении компании.

Такое решение объяснили, в частности, "значительным дефицитом поставок электронных компонентов".

Режим 4-дневной рабочей недели будет введен на 3 месяца.

Для сохранения уровня доходов сотрудников руководство АвтоВАЗа обратилось за поддержкой в ​​правительство. По словам компании, средства на поддержку уже выделены.

Напоминаем:

Работники АвтоВАЗа отправляются в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля из-за "продолжающегося кризиса в поставках электронных компонентов".

Экономическая правда

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