"АвтоВАЗ" переведет всех сотрудников на четырехдневную рабочую неделю
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня - это распространяется на всех работников компании.
Об этом говорится в заявлении компании.
Такое решение объяснили, в частности, "значительным дефицитом поставок электронных компонентов".
Режим 4-дневной рабочей недели будет введен на 3 месяца.
Для сохранения уровня доходов сотрудников руководство АвтоВАЗа обратилось за поддержкой в правительство. По словам компании, средства на поддержку уже выделены.
Напоминаем:
Работники АвтоВАЗа отправляются в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля из-за "продолжающегося кризиса в поставках электронных компонентов".
Экономическая правда
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