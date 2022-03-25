Камышина назначили постоянным руководителем "Укрзализныци"

Александр Камышин фото: одесская ога

Александр Камышин, который в августе прошлого года был назначен и.о. главы правления "Укрзализныци", утвержден во главе компании на постоянной основе сроком на 4 года.

Об этом сообщил сам Камышин.

"Сегодня Кабмин утвердил нашу команду правления на постоянной основе: члены правления утверждены на 3 года, я на 4. Так подал наблюдательный совет, Кабмин поддержал", – написал он.

Камышин напомнил, что его и правления очередные временные полномочия уже дважды продлевались и заканчивались бы 31 марта.

"Теперь страницу "временного правления" мы перелистываем и начинаем с чистого листа. За отведенное время надо еще успеть довоевать войну, а потом все отстроить" – подчеркнул глава "Укрзализныци".

Камышин окончил Киевский политехнический институт, а также Международный университет финансов, имеет также первый уровень ACCA в сфере учета и аудита и прошел управленческие программы в бизнес-школе Insead (Франция).

В период с 2009 по 2012 году руководил Карловским машиностроительным заводом, контролируемым инвесткомпанией Dragon Capital.

В 2012-2019 годах работал в компании SCM, где занимал должность инвестиционного менеджера и члена Наблюдательного совета транспортных холдингов группы SCM.

С начала 2020 года до прихода в Мининфраструктуры был управляющим партнером инвесткомпании Fortior Capital.

Экономическая правда