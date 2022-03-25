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Moody's отзовет рейтинги российских компаний

Пятница, 25 марта 2022, 08:33

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service намерено отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений.

Об этом говорится в сообщении Moody's Corp.

В начале марта компания объявила о приостановке коммерческой деятельности в России.

Два других крупных международных рейтинговых агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings также на этой неделе объявили о планах по отзыву всех рейтингов в РФ в соответствии с санкциями, введенными Европейским союзом в отношении РФ.

В рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.

Экономическая правда

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Moody's
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