В Украине продолжают работать 67% отделений банков
Четверг, 24 марта 2022, 20:18
В Украине во время военного положения продолжают работать 67% из существующих отделений банков.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, его слова передает Интерфакс-Украина.
"На сегодняшний день работает в Украине более 2/3 отделений, которые работали до войны в системно-образующих банках. Не наблюдается никаких проблем в работе отделений в Западной и Центральной Украине", - сказал он.
В то же время, по его словам, есть большие проблемы с работой отделений в Чернигове, Киеве, Харькове и Херсоне, однако он отметил, что даже в этих регионах, несмотря на все, есть банки, которые обеспечивают работу своих отделений.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"