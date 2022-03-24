В Украине продолжают работать 67% отделений банков

В Украине во время военного положения продолжают работать 67% из существующих отделений банков.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, его слова передает Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день работает в Украине более 2/3 отделений, которые работали до войны в системно-образующих банках. Не наблюдается никаких проблем в работе отделений в Западной и Центральной Украине", - сказал он.

В то же время, по его словам, есть большие проблемы с работой отделений в Чернигове, Киеве, Харькове и Херсоне, однако он отметил, что даже в этих регионах, несмотря на все, есть банки, которые обеспечивают работу своих отделений.