Европейские лидеры отреагировали на решение Путина принимать оплату за газ в рублях

Премьер-министры стран Европейского Союза заявляют, что рассчитываться с Российской Федерацией за поставки газа в рублях представляется невозможным.

Об это сообщают медиа со ссылкой на слова политиков.

Так, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в договорах на поставку газа речь идет о других валютах – евро и долларах.

"Везде действуют твердые договоры, в которых указание валюты, в которой происходит оплата, является частью контракта. Это то, что должно действовать", — заявил канцлер.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что перевод расчётов за природный газ в рубли будет считаться нарушением контрактов.

"Это фактически является контрактным нарушением. Контракты считаются нарушенными, если эта статья будет задействована Россией" , – заявил он.

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что Евросоюз не будет платить за газ в рублях. Он также отметил, что вряд ли в Европе кто-то знает, "как выглядят рубли".

Между тем премьер-министр Бельгии Александр де Кро отметил, что переход на оплату в рублях по контрактам на поставки газа может привести к изменению цены приобретаемого топлива.

"Если мы меняем условия контракта, то можно все заново обсуждать, в том числе и цены. Для меня самое главное, это чтобы цены упали. Сегодня цены совершенно оторваны от реальности, я рад, что Еврокомиссия выступила с предложениями, в том числе по введению ограничений цен на газ", – заявил он.

Экономическая правда