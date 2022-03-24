Все разделы
Укр / Рус

Зеленский призвал G7 отключить РФ от GPS и полностью заблокировать Центробанк России

Четверг, 24 марта 2022, 17:31 - Дана Гордийчук

Президент Владимир Зеленский призвал страны Большой Семерки отключить Россию от сервисов GPS и полностью заблокировать финансовую систему РФ.

Об этом он заявил в своем обращении на саммите Большой семерки в четверг.

"Нужно полное эмбарго для торговли с Россией, нужно лишить Россию возможности использовать GPS на войне. Это очень важно. Чтобы эта система не помогала российским ракетам и бомбам уничтожать мирные города, – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что российские банки и Центробанк России должны получить полную блокировку от глобальной финансовой системы.

"Военные преступники должны остаться вообще без денег, а их замороженные активы должны превратиться, в частности, в репарации для восстановления Украины", – продолжил президент.

Зеленский резюмировал, что "лучше сейчас оказать Украине поддержку оружием, которое ему действительно нужно, чем потом искать оружие еще и для других стран".

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

РФ санкции
powered by lun.ua
Материалы по теме
США вводят санкции против оборонного комплекса РФ и главы Сбербанка 24 марта 2022, 15:21
"Дочка" подсанкционного ВТБ Банка, которая пыталась избежать санкций, начала ликвидацию 24 марта 2022, 13:08
Apple Pay отключил российские карты "Мир" 24 марта 2022, 12:38
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте