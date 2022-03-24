Рада освободила весь импорт от пошлин и НДС

Верховная Рада приняла закон об освобождении от пошлин и налога на добавленную стоимость импорт товаров, ввозимых предприятиями.

Соответствующее решение нардепы приняли на заседании 24 марта.

Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.

Кроме того, законопроект предусматривает, что по решению КМУ можно в течение периода военного положения ввозить отдельные категории товаров без предоставления таможенникам разрешительных документов.

Закон также предусматривает:

продление с трех до шести месяцев срока в течение которого после войны необходимо подать отчетность, которая не была подана;

освобождение от НДС операции по ввозу товаров "упрощенцами" 1-3 групп;

освобождение от уплаты налога на жилую недвижимость, расположенную на территориях боевых действий за 2021 и 2022 годы.