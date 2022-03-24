На выплаты переселенцам понадобиться около 5 миллиардов ежемесячно

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что по расчетам на выплаты беженцам потребуется 5 миллиардов ежемесячно.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Лазебная добавила, что в дальнейшем эти цифры могут существенно меняться.

"В частности, это программа ежемесячного пособия на проживание, в рамках которой мы будем выплачивать людям по 2000 и 3000 гривен. Сейчас мы ожидаем, что за оказанием помощи на проживание обратятся около 2 миллиона человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за активных боевых действий", - сказала министр.

Напоминаем:

Кабинет министров выделил Министерству социальной политики 10 млрд гривен на соответствующую программу.