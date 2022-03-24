США вводят санкции против оборонного комплекса РФ и главы Сбербанка

Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против компаний по оборонному комплексу России и против исполнительного директора Сбербанка.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Так, Минфин внес в санкционный список Германа Грефа, СЕО крупнейшего российского банка Сбербанка, на который утром в четверг также наложила санкции Британия.

Относительно оборонного комплекса, в санкционный список всего внесено 48 компаний (как материнских так и их дочерних предприятий), которые были отрезаны от западных технологических и финансовых ресурсов.

Речь идет, прежде всего, о государственном конгломерате "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТВР). Он производит для российской армии разное подводное оружие, а также цифровые компьютеры и радиолокационные системы, используемые на подводных флотах. Под санкции попали и 28 "дочек" компании.

КТРВ также производит гиперзвуковое оружие и поставляет противорадиолокационные, противокорабельные и другие многоцелевые ракеты. Продукцию КТВР Россия использует в войне против Украины.

Также к гендиректору корпорации Борису Обносову применены персональные санкции США.

Следующим крупным предприятием вражеской "оборонки" является холдинг "Высокоточные комплексы", принадлежащий госкорпорации Ростех. Его продукция продается военным службам по всему миру, а для российской армии он снабжает зенитно-воздушными и противотанковыми ракетными комплексами, среди которых ЗРК "Панцирь" и ракеты "Искандер". Именно их РФ стянула на границу с Украиной перед объявлением войны.

Также под санкции попала другая госкорпорация РФ "Техмаш", которая поставляет оружие и амуницию для российской армии. Компания концентрируется на выпуске реактивных систем залпового огня и гранатометов, реактивных систем залпового огня наземного и морского базирования, неуправляемых бомб и другой оборонной продукции.

В частности, из ее систем залпового огня "Ураган" российские оккупанты обстреливают украинские города.

Четвертой компанией, попавшей в новый перечень в четверг стал государственный холдинг "Русские вертолеты". Он осуществляет надзор за проектированием, производством и обслуживанием гражданских и военных вертолетов. На его долю приходится более 90% русского рынка и около 10% мирового. Вертолеты компании используются Россией в войне против Украины.

Последним из перечня идет частное предприятие "Кронштадт", разрабатывающее и производящее оборудование, программное обеспечение для беспилотной авиации и оборонной промышленности России. Кронштадт имеет полный цикл производства беспилотников, в частности – "Орионов", которые РФ использует в войне против Украины.