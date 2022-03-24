В Винницкой области изъяли 21 вагон российских минудобрений – передали на национализацию

В Винницкой области изъяли 21 вагон российских минеральных удобрений стоимостью около 24 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

"В Винницкой области установлено 386 субъектов хозяйственной деятельности, бенефициарами которых являются физические или юридические лица российской федерации и республики Беларусь.

Именно к их деятельности сейчас приковано внимание сотрудников БЭБ, вовлеченных в состав рабочей группы на территории Винницкой области. В частности, во исполнение поручений руководства БЭБ, проводится комплекс аналитических и поисковых мероприятий для установления, отработки и содействия национализации российского имущества, находящегося на территории области", - говорится в сообщении.

В настоящее время установлено, что на нескольких железнодорожных станциях области находится 21 вагон с минеральными удобрениями, принадлежащими предприятиям РФ.

Общий вес временно задержанных товарно-материальных ценностей – более 1400 т. Ориентировочная стоимость минудобрений составляет около 24 млн грн.

Также обнаружили 6 вагонов с моторной смазкой, принадлежащей предприятиям из РФ. Общий вес смазки составляет около 300 тонн, осуществляется оценка ТМЦ.

"Соответствующие материалы сотрудники БЭБ уже передали в Винницкую военно-гражданскую администрацию для проведения дальнейшей процедуры национализации.

Мероприятия по выявлению и анализу имущества предприятий, владельцами которого является Российская Федерация, в целях его дальнейшей национализации, продолжаются", - добавили в БЭБ.

Экономическая правда