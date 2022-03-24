Государственный ПриватБанк получил системы спутникового интернета StarLink для непрерывной работы – оборудование уже в Украине и в процессе настройки.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"ПриватБанк использует все возможности для того, чтобы избежать возможных рисков и обеспечить непрерывную работу при любых обстоятельствах. Благодаря Илону Маску и Шэрон Иски, главе наблюдательного совета ПриватБанка, мы получили системы StarLink. Оборудование уже в Украине и в процессе настройки", - заявили в банке.

Все важные ресурсы, необходимые для непрерывной деятельности банка и его уникальной архитектуры обслуживания, уже распределены между разными регионами Украины.

"Это новые шаги по обеспечению безопасности финансовой системы Украины", - говорится в сообщении.

Экономическая правда