Итальянский производитель алкоголя Campari ограничивает бизнес в России
Итальянский производитель алкогольных напитков Davide Campari-Milano NV ограничит до необходимого минимума бизнес в РФ.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
В частности, Campari урежет рекламу и продвижение продукции в РФ, а также прекратит другие инвестиции.
Штат сотрудников Campari в России насчитывает 122 человека.
Компания добавила, что внимательно следит за развитием ситуации и готова пересматривать свои позиции.
Campari является одним из ведущих мировых производителей алкогольных напитков.
Экономическая правда
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