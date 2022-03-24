Итальянский производитель алкоголя Campari ограничивает бизнес в России

Итальянский производитель алкогольных напитков Davide Campari-Milano NV ограничит до необходимого минимума бизнес в РФ.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В частности, Campari урежет рекламу и продвижение продукции в РФ, а также прекратит другие инвестиции.

Штат сотрудников Campari в России насчитывает 122 человека.

Компания добавила, что внимательно следит за развитием ситуации и готова пересматривать свои позиции.

Campari является одним из ведущих мировых производителей алкогольных напитков.

Экономическая правда