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Итальянский производитель алкоголя Campari ограничивает бизнес в России

Четверг, 24 марта 2022, 10:58

Итальянский производитель алкогольных напитков Davide Campari-Milano NV ограничит до необходимого минимума бизнес в РФ.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В частности, Campari урежет рекламу и продвижение продукции в РФ, а также прекратит другие инвестиции.

Штат сотрудников Campari в России насчитывает 122 человека.

Компания добавила, что внимательно следит за развитием ситуации и готова пересматривать свои позиции.

Campari является одним из ведущих мировых производителей алкогольных напитков.

Экономическая правда

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Италия алкоголь Россия

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