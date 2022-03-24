Крупнейшие НПЗ Японии Eneos и Idemitsu перестанут покупать российскую нефть

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Японии Eneos и Idemitsu перестанут покупать российскую нефть после выполнения текущих контрактов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Eneos.

Eneos прекратил закупку сырой нефти у России в ответ на вторжение РФ в Украину, заявил глава компании Цутому Сугимори.

Eneos будет продолжать получать поставки примерно до апреля на основе контрактов, подписанных до начала вторжения России 24 февраля, без проблем с финансовыми расчетами и отгрузкой.

"Но с момента вторжения не были подписаны никакие контракты, и мы пока не планируем импортировать российскую нефть", - добавил Сугимори.

Он отметил, что, скорее всего, ENEOS заменит российскую нефть на сырье с Ближнего Востока. Как отмечает S&P Global, в 2021 году на этот регион пришлось 92% всех поставок сырой нефти в Японию, в то время как в Россию – 4%.

Конкурент Eneos – Idemitsu Kosan Co – заявила, что не будет заключать новых соглашений по российской нефти, пишет Japan Times.

Idemitsu приостанавливает российский импорт из-за беспокойства по поводу перебоев в оплате и логистике.

Экономическая правда