Импорт алкоголя в РФ из-за девальвации рубля сократится на 40%

Девальвация рубля и логистические проблемы могут привести к падению импорта алкоголя в РФ на 20-40% в годовом исчислении.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Такую оценку приводит директор по развитию алкогольной компании Ladoga Дмитрий Исаченков. По его словам, это сравнимо с последствиями 2014 года.

Сложности с импортом алкогольных напитков в РФ начались еще до вторжения РФ в Украину, когда в начале 2022 года из-за накопления грузов на латвийско-российской границе выросли сроки доставки и тарифы.

"В конце февраля - начале марта после падения курса рубля импортеры приостанавливали продажи на несколько дней. В результате цены на импортный алкоголь у поставщиков выросли в диапазоне от 15% до 100%", - говорится в сообщении.

В то же время, ряд глобальных компаний, включая Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) и Diageo (Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), приостановили поставки в РФ.

А США в рамках санкций против РФ ввели запрет на поставку алкоголя в РФ, а власти ЕС запретили поставки спиртного дороже €300 за единицу товара.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин заявил, что импорт закономерно снизился из-за отказа ряда производителей из Франции и Италии поставлять продукцию, сложности с логистикой и платежами.

Компания ищет новых производителей из Чили, Аргентины, ЮАР, Армении.

Экономическая правда