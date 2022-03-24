Импорт алкоголя в РФ из-за девальвации рубля сократится на 40%
Девальвация рубля и логистические проблемы могут привести к падению импорта алкоголя в РФ на 20-40% в годовом исчислении.
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.
Такую оценку приводит директор по развитию алкогольной компании Ladoga Дмитрий Исаченков. По его словам, это сравнимо с последствиями 2014 года.
Сложности с импортом алкогольных напитков в РФ начались еще до вторжения РФ в Украину, когда в начале 2022 года из-за накопления грузов на латвийско-российской границе выросли сроки доставки и тарифы.
"В конце февраля - начале марта после падения курса рубля импортеры приостанавливали продажи на несколько дней. В результате цены на импортный алкоголь у поставщиков выросли в диапазоне от 15% до 100%", - говорится в сообщении.
В то же время, ряд глобальных компаний, включая Pernod Ricard (бренды Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) и Diageo (Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), приостановили поставки в РФ.
А США в рамках санкций против РФ ввели запрет на поставку алкоголя в РФ, а власти ЕС запретили поставки спиртного дороже €300 за единицу товара.
Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин заявил, что импорт закономерно снизился из-за отказа ряда производителей из Франции и Италии поставлять продукцию, сложности с логистикой и платежами.
Компания ищет новых производителей из Чили, Аргентины, ЮАР, Армении.
Экономическая правда
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