Литовский поставщик газа откажется от закупок у "Газпрома"

Литовский поставщик газа Ignitis grupe, покупающий часть необходимого ему газа у "Газпрома", откажется от закупок у российского газового концерна.

Об этом заявил менеджер по связям с общественностью Ignitis grupe Артурас Кетлерюс, комментируя планы России перевести расчеты за газ с некоторыми странами в рубли, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы платежей "Газпрому" не планируем, поэтому для нас неактуально, но попкорном закупимся", – сказал Кетлерюс.

По его словам, Ignitis с начала этого года не покупал у "Газпрома" газ для потребностей Литвы, однако газ приобретался для латвийских и эстонских клиентов и хранился в Инчукалнском газохранилище в Латвии.

Купленный в прошлом году у "Газпрома" объем газа составил менее трети всего газового портфеля Ignitis.

"Газпромовский" газ в Литве, по всей вероятности, покупает крупнейший в стране потребитель газа – завод азотных удобрений Achema и, возможно, более мелкие клиенты.

Премьер Ингрида Шимоните недавно сказала, что Литва могла бы выжить без поставок "газпромовского" газа, однако, по ее словам, его закупки осуществляются "из-за определенных технических моментов".