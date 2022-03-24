Western Union останавливает работу в России

Платежная система Western Union временно приостановит проведение денежных переводов в России с 24 марта.

Об этом говорится в сообщении компании.

Невыплаченные переводы, отправленные из России в другие страны до 24 марта 2022 года, будут доступны для получателей в других странах в любое время. Возврат в России можно получить в любом отделении Почта Банка.

"Если отправитель в России решит получить возврат перевода, это можно будет сделать в отделении одного из наших партнеров. Денежные переводы, отправленные в Россию и не выплаченные получателю до 24 марта 2022 года, будут возвращены отправителю", – говорится в сообщении.

Western Union в России работает как НКО "Вестерн Юнион ДП Восток". Чистая прибыль кредитной организации за шесть месяцев 2021 года составила 817,5 млн рублей.

Экономическая правда