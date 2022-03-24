"Нафтогаз" заключил первый договор с ТЭЦ на поставку газа по 7 гривень

unsplash

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключила договор на поставку газа с "Николаевской ТЭЦ" в рамках механизма возложения специальных обязательств.

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно постановлению правительства, для ТЭС и ТЭЦ, использующих уголь в качестве основного вида топлива, поставка природного газа в рамках ПСО осуществляется только при отсутствии вследствие военных действий возможности поставки угольной продукции в объемах, необходимых для обеспечения безопасности поставки электрической и/или тепловой энергии.

В рамках ПСО определенные Минэнерго ТЭЦ и ТЭС до 30 апреля включительно будут получать газ по цене 7,08 тыс. грн/тыс. куб м (с НДС за 1 тыс. куб. м).

"Продолжается подготовка документов с "Херсонской ТЭЦ", "Сумытеплоэнерго", "Фирмой "ТЕХНОВА", "Киевтеплоэнерго", "Харьковской ТЭЦ-5", которые также определены Минэнерго для получения газа от "Нафтогаз Трейдинга" в режиме ПСО", – говорится в уведомлении НАК.

"Нафтогаз" сообщил, что потребление газа за прошедшие сутки сократилось на 6% – до 74 млн куб. м, причиной чего в компании называют потепление.

Экономическая правда