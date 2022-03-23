В РФ появился еще один кандидат на невыплату по еврооблигациям

Сибирская угольная энергетическая компания стал еще одним российским заемщиком, который не смог вовремя выплатить купонный доход держателям своих еврооблигаций.

Об этом сообщает Интерфакс.

Эмитент евробондов не получил от "СУЭКа" средства для выплаты купона с датой платежа 15 марта. Эмитент был проинформирован о том, что банк-корреспондент не провел соответствующий платеж, "СУЭК" в данный момент пытается решить эту проблему и сделать выплату возможной, говорится в сообщении.

Основной владелец "СУЭКа" Андрей Мельниченко, после попадания в санкционные списки ЕС вышел из состава совета директоров компании и перестал быть ее бенефициаром. А новая схема владения пока не раскрыта.

Напоминаем:

Российская компания "Северсталь" Алексея Мордашова должна произвести выплату по выпуску евробондов, льготный период по которым истекает в среду, но может не успеть.